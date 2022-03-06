Російські окупанти обстріляли науковий центр Харкова. Там знаходиться ядерна установка

Російські окупанти відкрили вогонь по територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут". Там розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів" в якій завантажено 37 паливних ядерних елементів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління СБ України в Харківській області.

"Слідчими СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за статтею екоцид", - пише пресслужба.

Зазначається, що російські військові вели обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град", а руйнування ядерної установки могло б призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювала інформацію щодо ситуації у Харкові 6 березня.

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