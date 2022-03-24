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Российские оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 23 марта, российские военные обстреляли блокпост в Славутиче Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Юрия Фомичева.

"Сегодня был тяжелый день. Мы почти почувствовали на себе, что такое война с боевыми действиями. Был обстрелян наш блокпост. Продвижение противника в нашу сторону не состоялось, но мы понимаем, что он рядом и все очень непросто", - отметил Фомичев.

Он также добавил, что никаких зеленых коридоров из города нет и выезд из Славутича будет невозможен. Кроме того, сохраняется тяжелая ситуация с подвозом продуктов и гуманитарной помощи, поскольку город заблокирован.

Мэр города также попросил местное население прятаться в укрытия, если они услышат сирену. Это может спасти их жизни.

Напомним, в Луганской области оккупанты за сутки разрушили 15 домов. Есть погибший и шестеро раненых. Под обстрел попали Лисичанск, Рубежное и Северодонецк.

Ранее оккупанты обстреляли жилые дома в Киеве в Оболонском районе, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.

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Война России против УкраиныСлавутич