Российские оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче

"Сегодня был тяжелый день. Мы почти почувствовали на себе, что такое война с боевыми действиями. Был обстрелян наш блокпост. Продвижение противника в нашу сторону не состоялось, но мы понимаем, что он рядом и все очень непросто", - отметил Фомичев.

Он также добавил, что никаких зеленых коридоров из города нет и выезд из Славутича будет невозможен. Кроме того, сохраняется тяжелая ситуация с подвозом продуктов и гуманитарной помощи, поскольку город заблокирован.

Мэр города также попросил местное население прятаться в укрытия, если они услышат сирену. Это может спасти их жизни.