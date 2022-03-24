Російські окупанти обстріляли блокпост у Славутичі

"Сьогодні був важкий день. Ми майже відчули на собі, що таке війна з бойовими діями. Був обстріляний наш блокпост. Просування противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поруч і все дуже непросто", - зазначив Фомічов.

Він також додав, що ніяких зелених коридорів з міста немає і виїзд зі Славутича буде неможливий. Крім того, зберігається важка ситуація з підвезенням продуктів і гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.

Мер міста також попросив місцеве населення ховатися в укриття, якщо вони почують сирену. Це може врятувати їх життя.