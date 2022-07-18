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Российские оккупанты ночью обстреляли Никополь

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Никополь, Понедельник 18 июля 2022 01:08
Российские оккупанты ночью обстреляли Никополь Фото: российские оккупанты ночью обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью ударили по Никополю в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Евгения Евтушенко.

Он призвал жителей оставаться в своих домах.

"Город Никополь обстрелян. Сохраняйте спокойствие, не выходите из домов", - написал Евтушенко.

На этой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

16 июля оккупанты выпустили по городу 53 ракеты, есть погибшие и раненые.

Как сообщалось, 14 июля российские войска ударили по Днепропетровской области. Зафиксированы "прилеты" вблизи Никополя.

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