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Російські окупанти вночі обстріляли Нікополь

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Нікополь, Понеділок 18 липня 2022 01:08
Російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Фото: російські окупанти вночі обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі вдарили по Нікополю в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Євгена Євтушенка.

Він закликав жителів залишатися у своїх будинках.

"Місто Нікополь обстріляне. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - написав Євтушенко.

Цього тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

16 липня окупанти випустили по місту 53 ракети, є загиблі та поранені.

Як повідомлялося, 14 липня російські війська вдарили по Дніпропетровській області. Зафіксований "Прильоти" поблизу Нікополя.

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Дніпропетровська область
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