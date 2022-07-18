Російські окупанти вночі обстріляли Нікополь
Фото: російські окупанти вночі обстріляли Нікополь (Getty Images)
Російські окупанти вночі вдарили по Нікополю в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Євгена Євтушенка.
Він закликав жителів залишатися у своїх будинках.
"Місто Нікополь обстріляне. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - написав Євтушенко.
Цього тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.
16 липня окупанти випустили по місту 53 ракети, є загиблі та поранені.
Як повідомлялося, 14 липня російські війська вдарили по Дніпропетровській області. Зафіксований "Прильоти" поблизу Нікополя.
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