Российские оккупанты готовят провокацию в Херсоне, - Братчук

"Херсонцы сообщают о том, что российские оккупанты готовят провокацию в городе. В районе Антоновского моста разворачивают "Грады", чтобы ударить по Херсону и обвинить в этом ВСУ", - заявил Братчук.

По его словам, оккупанты считают, что это должно стать причиной для "спасения" города, проведя там референдум.

"Отмечаем, что украинские военные никогда не стреляют по гражданским домам мирных жителей. Важно огласить эти планы", - добавил Братчук.