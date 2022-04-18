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Російські окупанти готують провокацію в Херсоні, - Братчук

Фото: Херсон
Автор: Роман Мирончук

У Херсоні російські військові готують провокацію. В районі Антонівського мосту ворог розвертає "Гради", щоб завдати удару по місту і звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

"Херсонці повідомляють про те, що російські окупанти готують провокацію в місті. В районі Антонівського мосту розгортають "Гради", щоб вдарити по Херсону і звинуватити в цьому ЗСУ", - заявив Братчук.

За його словами, окупанти вважають, що це має стати причиною для "порятунку" міста, провівши там референдум.

"Зазначаємо, що українські військові ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних жителів. Важливо оголосити ці плани", - додав Братчук.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти закликають місцевих жителів до колаборації.

Раніше омбудсмен Людмила Денисова заявила, що окупанти готують "референдум" у Херсоні на першу декаду травня. При цьому вони хочуть використовувати схему, яка була випробувана в Луганську і Донецьку у 2014 році.

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Війна Росії проти УкраїниХерсон