Російські окупанти готують провокацію в Херсоні, - Братчук

"Херсонці повідомляють про те, що російські окупанти готують провокацію в місті. В районі Антонівського мосту розгортають "Гради", щоб вдарити по Херсону і звинуватити в цьому ЗСУ", - заявив Братчук.

За його словами, окупанти вважають, що це має стати причиною для "порятунку" міста, провівши там референдум.

"Зазначаємо, що українські військові ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних жителів. Важливо оголосити ці плани", - додав Братчук.