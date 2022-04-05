ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты готовят провокацию в Мариуполе с целью обвинить Украину, - СБУ

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 15:08
Российские оккупанты готовят провокацию в Мариуполе с целью обвинить Украину, - СБУ Фото: РФ готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила о готовящейся российскими оккупантами масштабной провокации в Мариуполе. Россия планирует обвинить украинских защитников в том, что они якобы убивали мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отметили в спецслужбе, после обнародования преступлений оккупантов в Буче главная задача российской пропаганды сегодня максимально переключить внимание международной и внутренней аудитории. С этой целью Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе с целью обвинить Украину.

"Уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. В частности, в информационное поле активно "вбрасывают" ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя", - отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, оккупанты планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых россиянами, и представить их как массовые жертвы украинских войск. Отмечается, что в последнее время российские пропагандисты начали распространять лживые тезисы о том, что якобы украинские защитники "используют мирных жителей в качестве живого щита".

"Это откровенный бред. На самом деле, именно российские войска уничтожают мариупольцев - еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах, - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее российские пропагандисты начали распространять фейк о якобы примененном украинскими военными на востоке и юге страны химическом оружии.

Война России против Украины продолжает 41-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Мариуполь Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел