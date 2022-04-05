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Російські окупанти готують провокацію в Маріуполі з метою звинуватити Україну, - СБУ

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 15:08
Російські окупанти готують провокацію в Маріуполі з метою звинуватити Україну, - СБУ Фото: РФ готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити Україну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) попередила про підготовку російськими окупантами масштабної провокації в Маріуполі. Росія планує звинуватити українських захисників у тому, що вони нібито вбивали мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, після оприлюднення злочинів окупантів в Бучі головне завдання російської пропаганди сьогодні максимально переключити увагу міжнародної та внутрішньої аудиторії. З цією метою Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі з метою звинуватити Україну.

"Вже розроблені сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідну основу. Зокрема, в інформаційне поле активно "вкидають" брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя", - зазначили в СБУ.

За даними спецслужби, окупанти планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих росіянами, і представити їх як масові жертви українських військ. Відзначається, що останнім часом російські пропагандисти почали поширювати брехливі тези про те, що нібито українські захисники "використовують мирних жителів в якості живого щита".

"Це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців - ще на початку березня в місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти почали поширювати фейк про нібито застосовану українськими військовими на сході та півдні країни хімічну зброю.

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