Россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора на юге и востоке Украины
Россия распространяет фейк о применении украинскими военными оружия с хлором и фосфором на некоторых направлениях на востоке и юге Украины. Граждан предупредили о возможных провокациях со стороны оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
РФ отмечает, что ВСУ якобы применили хлор и фосфор в Херсонской и Луганской областях. Однако эта информация не соответствует действительности.
"Это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений РФ и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг нашей страны", - говорится в сообщении.
Подобные действия оккупантов были зафиксированы 27 марта. Тогда враг сообщил о якобы украинских провокациях с фосфором в Гостомеле.
Зато сами оккупанты используют фосфорные бомбы, которые запрещены Женевской конвенцией. В частности, 25 марта и 2 апреля оккупанты использовали фосфор в ОРДЛО.
Напомним, украинские разведчики опубликовали имена российских оккупантов, которые причастны к военным преступлениям в Буче, что под Киевом.
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