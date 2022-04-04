ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора на юге и востоке Украины

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 апреля 2022 14:35
Россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора на юге и востоке Украины Фото: РФ распространяет фейк об использовании Украиной хлора и фосфора (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия распространяет фейк о применении украинскими военными оружия с хлором и фосфором на некоторых направлениях на востоке и юге Украины. Граждан предупредили о возможных провокациях со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

РФ отмечает, что ВСУ якобы применили хлор и фосфор в Херсонской и Луганской областях. Однако эта информация не соответствует действительности.

"Это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений РФ и попытки запугать население на фоне передислокации оккупационных войск на Донбасс и юг нашей страны", - говорится в сообщении.

Подобные действия оккупантов были зафиксированы 27 марта. Тогда враг сообщил о якобы украинских провокациях с фосфором в Гостомеле.

Зато сами оккупанты используют фосфорные бомбы, которые запрещены Женевской конвенцией. В частности, 25 марта и 2 апреля оккупанты использовали фосфор в ОРДЛО.

Напомним, украинские разведчики опубликовали имена российских оккупантов, которые причастны к военным преступлениям в Буче, что под Киевом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины фейки Российская Федерация
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине