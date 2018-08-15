Российские корабли провели учения в Черном море

Корабли флота РФ отработали ракетные и артиллерийские стрельбы

Малые противолодочные корабли (МПК) "Поворино" и "Ейск" Черноморского флота Российской Федерации (РФ) провели военные учения в Черном море. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Отмечается, что корабли провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках зачетного тактического учения в морских полигонах Черного моря.

"В рамках обучения "Поворино" и "Ейск" выполнили стрельбы по воздушным целям из зенитно-ракетного комплекса "Оса-МА", а также применили артиллерию по морскому буксируемому щиту, имитирующему корабль условного противника", - отметили в Минобороны.

Также добавили, что на завершающей стадии обучения экипажи кораблей провели ракетные стрельбы по береговым целям и поразили все типы позиций мишеней.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Черноморский флот России 15 августа, с 7:00 до 20:00, объявил закрытым для судоходства район в северо-западной части Черного моря от мыса Тарханкут до дельты Дуная.

Ранее командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Черном море очень напряженная, в том числе в связи с игнорированием Россией норм международного морского права.