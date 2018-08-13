В Чорне море зайшов есмінець США USS Carney

Операції цього корабля повинні підвищити безпеку і стабільність в регіоні

Бойовий корабель шостого флоту США USS Carney увійшов у води Чорного моря. Про це повідомила прес-служба флоту США.

У заяві йдеться, що операції корабля мають завдання підвищити стабільність і безпеку на морі в даному регіоні.

"Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеки й стабільності в регіоні", - заявив капітан есмінця Тайсон Янг.

Також він додав, що перебування корабля в Чорному морі дозволить підвищити сумісність з партнерами і поліпшити обмін інформацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для проведення навчань в Одесу прибув американський ракетний есмінець. Мета перебування флоту США - "демонстрація стабільності і безпеки в регіоні та взаємосумісності НАТО в рамках участі в українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze 2018".