Російські кораблі провели військові навчання у Чорному морі

Кораблі флоту РФ відпрацювали ракетні та артилерійські стрільби

Малі протичовнові кораблі (МПК) "Поворіно" і "Єйськ" Чорноморського флоту Російської Федерації (РФ) провели військові навчання у Чорному морі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони РФ.

Зазначається, що кораблі провели ракетні та артилерійські стрільби у рамках залікового тактичного навчання в морських полігонах Чорного моря.

"В рамках навчання "Поворіно" і "Єйськ" виконали стрільби по повітряних цілях із зенітно-ракетного комплексу "Оса-МА", а також застосували артилерію з морського буксируваному щиту, що імітує корабель умовного супротивника", - зазначили в Міноборони.

Також додали, що на завершальній стадії навчання екіпажі кораблів провели ракетні стрільби по берегових цілях та вразили усі типи позицій мішеней.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Чорноморський флот Росії 15 серпня, з 7:00 до 20:00, оголосив закритим для судноплавства район у північно-західній частині Чорного моря від мису Тарханкут до дельти Дунаю.

Раніше командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що ситуація в Чорному морі дуже напружена, в тому числі у зв'язку з ігноруванням Росією норм міжнародного морського права.