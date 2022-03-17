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Российские диверсанты повсюду, включая западные регионы, - глава МВД

Новина українською →
Киев, Четверг 17 марта 2022 07:40
Российские диверсанты повсюду, включая западные регионы, - глава МВД Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Российские диверсанты находятся уже по всей территории Украины, включая и западные области страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

"Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы или не находили представителей диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Эта проблема сегодня есть повсюду", - отметил Монастырский.

Напомним, украинцев предупредили об угрозе попадания на нашу территорию диверсионных групп со стороны Европы. При этом они могут прикрываться удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly - "канала Redfish", или "агентства Maffick".

Мы также писали о том, что в Киеве задержали 38-летнего уроженца России, в телефоне которого были фото позиций ВСУ из разных областей. Правоохранители выяснили, что у задержанного ранее была судимость за особо тяжкие преступления.

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Война России против Украины Денис Монастырский
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