Російські диверсанти всюди, включаючи західні регіони, - глава МВС

Російські диверсанти знаходяться вже по всій території України, включаючи і західні області країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса монастирського в ефірі телемарафону.

"Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли або не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичайним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, корегувальників вогню. Вони також є і у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях. Ця проблема сьогодні є всюди", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, українців попередили про загрозу потрапляння на нашу територію диверсійних груп з боку Європи. При цьому вони можуть прикриватися посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly - "каналу Redfish", або "агентства Maffick".

Ми також писали про те, що в Києві затримали 38-річного уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій ЗСУ з різних областей. Правоохоронці з'ясували, що у затриманого раніше була судимість за особливо тяжкі злочини.

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