В Киеве задержали уроженца России, в телефоне которого были фото позиций ВСУ

В Киеве полиция по подозрению в пособничестве врагу задержала уроженца России, в телефоне которого были фото позиций Вооруженных сил Украины из разных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"В телефоне 38-летнего злоумышленника полицейские обнаружили фото позиций ВСУ из разных областей Украины, оружия и техники. Оперативники установили, что в 2014 году задержанный освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за уличный разбой и убийство", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина ранее судим за особо тяжкие преступления.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала российского диверсанта в Киеве.

Также мы писали, что ВСУ взяли в плен 2 тысячи российских военных.

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