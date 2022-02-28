UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российская военная техника застряла на границе с Украиной

Автор: Артур Родивилов

Военная техника вооруженных сил России застряла в Белгородской области возле границы с Украиной. Часть непригодна для использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Съемочная группа зафиксировала несколько разбитых бронетранспортеров, буксируемую бронемашину, ремонтируемую на обочине гаубицу, у которой оторвалась гусеница, и многое другое.

Накануне вторжения официальные лица США заявили, что примерно 80% российских вооруженных сил, сосредоточенных на границах Украины, находились на передовых позициях.

При этом высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил в воскресенье утром, что у России все еще есть значительные силы, которые еще не были развернуты в Украине.

Напомним, российские войска остановились на киевском направлении. Украинская авиация бьет по врагу.

Ранее в ОП сообщили, что войска РФ, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление.

РБК-Украина писало о том, что вчера в Василькове Киевской области стихли ожесточенные бои с боевиками. Противник понес большие потери.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину