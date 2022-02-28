Российская военная техника застряла на границе с Украиной

Военная техника вооруженных сил России застряла в Белгородской области возле границы с Украиной. Часть непригодна для использования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Съемочная группа зафиксировала несколько разбитых бронетранспортеров, буксируемую бронемашину, ремонтируемую на обочине гаубицу, у которой оторвалась гусеница, и многое другое.
Накануне вторжения официальные лица США заявили, что примерно 80% российских вооруженных сил, сосредоточенных на границах Украины, находились на передовых позициях.
При этом высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил в воскресенье утром, что у России все еще есть значительные силы, которые еще не были развернуты в Украине.
Напомним, российские войска остановились на киевском направлении. Украинская авиация бьет по врагу.
Ранее в ОП сообщили, что войска РФ, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление.
РБК-Украина писало о том, что вчера в Василькове Киевской области стихли ожесточенные бои с боевиками. Противник понес большие потери.