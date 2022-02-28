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Російська військова техніка застрягла на кордоні з Україною

Автор: Артур Родивилов

Військова техніка збройних сил Росії застрягла в Бєлгородській області біля кордону з Україною. Частина непридатна для використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Знімальна група зафіксувала кілька розбитих бронетранспортерів, буксируючу бронемашину, ремонтовану на узбіччі гаубицю, у якій відірвалася гусениця, і багато іншого.

Напередодні вторгнення офіційні особи США заявили, що приблизно 80% російських збройних сил, зосереджених на кордонах України, перебували на передових позиціях.

При цьому високопоставлений представник міністерства оборони США заявив у неділю вранці, що у Росії все ще є значні сили, які ще не були розгорнуті в Україні.

Нагадаємо, російські війська зупинилися на київському напрямку. Українська авіація б'є по ворогу.

Раніше в ОП повідомили, що війська РФ, після того, як їх розгромили - перейшли в тактичний відступ.

РБК-Україна писало про те, що вчора у Василькові Київської області стихли запеклі бої з бойовиками. Противник зазнав великих втрат.

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Вторгнення Росії до України