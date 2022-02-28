Российская военная техника застряла на границе с Украиной

Военная техника вооруженных сил России застряла в Белгородской области возле границы с Украиной. Часть непригодна для использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Съемочная группа зафиксировала несколько разбитых бронетранспортеров, буксируемую бронемашину, ремонтируемую на обочине гаубицу, у которой оторвалась гусеница, и многое другое.

Накануне вторжения официальные лица США заявили, что примерно 80% российских вооруженных сил, сосредоточенных на границах Украины, находились на передовых позициях.

При этом высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил в воскресенье утром, что у России все еще есть значительные силы, которые еще не были развернуты в Украине.