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Российская военная техника застряла на границе с Украиной

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 01:36
Российская военная техника застряла на границе с Украиной Фото: российская военная техника застряла на границе с Украиной (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Артур Родивилов

Военная техника вооруженных сил России застряла в Белгородской области возле границы с Украиной. Часть непригодна для использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Съемочная группа зафиксировала несколько разбитых бронетранспортеров, буксируемую бронемашину, ремонтируемую на обочине гаубицу, у которой оторвалась гусеница, и многое другое.

Накануне вторжения официальные лица США заявили, что примерно 80% российских вооруженных сил, сосредоточенных на границах Украины, находились на передовых позициях.

При этом высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил в воскресенье утром, что у России все еще есть значительные силы, которые еще не были развернуты в Украине.

Напомним, российские войска остановились на киевском направлении. Украинская авиация бьет по врагу.

Ранее в ОП сообщили, что войска РФ, после того, как их разгромили - перешли в тактическое отступление.

РБК-Украина писало о том, что вчера в Василькове Киевской области стихли ожесточенные бои с боевиками. Противник понес большие потери.

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