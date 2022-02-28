ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російська військова техніка застрягла на кордоні з Україною

Новость на русском →
Понеділок 28 лютого 2022 01:36
Російська військова техніка застрягла на кордоні з Україною Фото: російська військова техніка застрягла на кордоні з Україною (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Артур Родивилов

Військова техніка збройних сил Росії застрягла в Бєлгородській області біля кордону з Україною. Частина непридатна для використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Знімальна група зафіксувала кілька розбитих бронетранспортерів, буксируючу бронемашину, ремонтовану на узбіччі гаубицю, у якій відірвалася гусениця, і багато іншого.

Напередодні вторгнення офіційні особи США заявили, що приблизно 80% російських збройних сил, зосереджених на кордонах України, перебували на передових позиціях.

При цьому високопоставлений представник міністерства оборони США заявив у неділю вранці, що у Росії все ще є значні сили, які ще не були розгорнуті в Україні.

Нагадаємо, російські війська зупинилися на київському напрямку. Українська авіація б'є по ворогу.

Раніше в ОП повідомили, що війська РФ, після того, як їх розгромили - перейшли в тактичний відступ.

РБК-Україна писало про те, що вчора у Василькові Київської області стихли запеклі бої з бойовиками. Противник зазнав великих втрат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна