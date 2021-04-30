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Российская сторона не готова говорить с Зеленским о ситуации на Донбассе, - Арестович

Автор: РБК-Украина

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако российская сторона не будет поднимать вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Радио Свобода".

Он убежден, что российская сторона не готова к встрече с Зеленским.

"Пока я не вижу со стороны российской стороны готовности говорить о самом главном: о ситуации на Донбассе и о ситуации в Крыму. А именно это является намерением нашего президента. Россияне готовы, согласно их декларации, обсуждать только двусторонние отношения", - отметил Арестович.

Спикер ТКГ добавил, что с 2014 года Россия пытается сделать все для того, чтобы Украина начала прямые переговоры с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

"Политика в том, чтобы Россия предстала перед миром будто бы не стороной конфликта, а лишь одним из посредников, таким, как Франция и Германия", - добавил Арестович.

Ранее Арестович в комментарии РБК-Украина заявил, что шансы на так называемое "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют.

Напомним, Арестович также заявлял, что российский представитель в ТКГ подтвердил, что представители "республик" не являются субъектами переговорного процесса.

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