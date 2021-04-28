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Арестович: на заседании ТКГ представитель России признал, что речь о "республиках" не идет

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 23:36
Арестович: на заседании ТКГ представитель России признал, что речь о "республиках" не идет Фото: Алексей Арестович, спикер украинской делегации в ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Автор: Артур Родивилов

В российской делегации признали, что приглашенные из ОРДЛО представители не являются субъектами переговорного процесса. Это произошло во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По словам Арестовича, "данный представитель России признал, что, хотя, и существуют вооруженные формирования ОРДЛО, но, как субъекта переговоров, их нет".

"Россия, как известно, всегда настаивает на том, что не является стороной конфликта и что Украина должна вести переговоры с ОРДЛО. Однако сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны, не буду говорить кто, все-таки есть дипломатический этикет, сказал: мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины. Этот человек также сказал: речи про "республики", естественно, не идет", - заявил Арестович.

При этом спикер украинской делегации в ТКГ не подтвердил, и не опровергнул, является ли указанный представитель от России Дмитрием Козаком, заместителем Администрации российского президента.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский заявил, что ТКГ уже на финише согласования режима тишины в Донбассе. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято на сегодняшнем заседании.

Кроме того, недавно глава украинской делегации Леонид Кравчук рассказал, что в ТКГ обсуждают введение санкций за нарушение режима "тишины" на Донбассе. Планировалось, что документ подпишут на заседании 28 апреля.

Как писало РБК-Украина, в офисе президента Владимира Зеленского предлагали ввести более строгую ответственность за снайперские обстрелы на Донбассе.

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