Російська сторона не готова говорити із Зеленським про ситуацію на Донбасі, - Арестович

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Однак російська сторона не підніматиме питання війни на Донбасі та окупації Криму.
Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в коментарі "Радіо Свобода".
Він переконаний, що російська сторона не готова до зустрічі з Зеленським.
"Поки я не бачу з боку російської сторони готовності говорити про найголовніше: про ситуацію на Донбасі і про ситуацію в Криму. А саме це є наміром нашого президента. Росіяни готові, згідно з їхньою декларацією, обговорювати лише двосторонні відносини", - зауважив Арестович.
Речник ТКГ додав, що з 2014 року Росія намагається зробити все для того, щоб Україна почала прямі переговори з так званими "ЛНР" та "ДНР".
"Політика в тому, аби Росія предстала перед світом ніби-то не стороною конфлікту, а лише одним з посередників, таким, як Франція і Німеччина", - додав Арестович.
Раніше Арестович в коментарі РБК-Україна заявив, що шанси на так зване "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні.
Нагадаємо, Арестович також заявляв, що російський представник в ТКГ підтвердив, що представники "республік" не є суб'єктами переговорного процесу.