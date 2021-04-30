Російська сторона не готова говорити із Зеленським про ситуацію на Донбасі, - Арестович

Він переконаний, що російська сторона не готова до зустрічі з Зеленським.

"Поки я не бачу з боку російської сторони готовності говорити про найголовніше: про ситуацію на Донбасі і про ситуацію в Криму. А саме це є наміром нашого президента. Росіяни готові, згідно з їхньою декларацією, обговорювати лише двосторонні відносини", - зауважив Арестович.

Речник ТКГ додав, що з 2014 року Росія намагається зробити все для того, щоб Україна почала прямі переговори з так званими "ЛНР" та "ДНР".

"Політика в тому, аби Росія предстала перед світом ніби-то не стороною конфлікту, а лише одним з посередників, таким, як Франція і Німеччина", - додав Арестович.