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Російська сторона не готова говорити із Зеленським про ситуацію на Донбасі, - Арестович

Автор: РБК-Україна

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Однак російська сторона не підніматиме питання війни на Донбасі та окупації Криму.

Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в коментарі "Радіо Свобода".

Він переконаний, що російська сторона не готова до зустрічі з Зеленським.

"Поки я не бачу з боку російської сторони готовності говорити про найголовніше: про ситуацію на Донбасі і про ситуацію в Криму. А саме це є наміром нашого президента. Росіяни готові, згідно з їхньою декларацією, обговорювати лише двосторонні відносини", - зауважив Арестович.

Речник ТКГ додав, що з 2014 року Росія намагається зробити все для того, щоб Україна почала прямі переговори з так званими "ЛНР" та "ДНР".

"Політика в тому, аби Росія предстала перед світом ніби-то не стороною конфлікту, а лише одним з посередників, таким, як Франція і Німеччина", - додав Арестович.

Раніше Арестович в коментарі РБК-Україна заявив, що шанси на так зване "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні.

Нагадаємо, Арестович також заявляв, що російський представник в ТКГ підтвердив, що представники "республік" не є суб'єктами переговорного процесу.

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