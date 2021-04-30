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Арестович о "пасхальном перемирии" на Донбассе: шансы практически отсутствуют

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 13:35
Арестович о "пасхальном перемирии" на Донбассе: шансы практически отсутствуют Фото: Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: Владислав Красинский

На сегодня шансы на так называемое "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют. Российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) вместо того, чтобы согласовать режим "тишины", пытается легитимизировать оккупационную власть.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз легитимизировать т.н. "ЛНР/ДНР", следуя своей любимой тактике цейтнота", - отметил Арестович.

По его словам, позиция украинской стороны - должны перестать гибнуть люди.

"Это главное и первое условие, прописанное во всех соглашениях, начиная с 2014 года", - добавил он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российский проект соглашения о возвращении к режиму прекращения огня должны взять за основу. Но украинская сторона уже отправила свои замечания и дополнения.

Стороны пытаются согласовать контроль режима прекращения огня. В частности, то, как будут расследоваться возможные нарушения.

Ранее Арестович заявлял, что российский представитель в ТКГ подтвердил, что представители "республик" не являются субъектами переговорного процесса.

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