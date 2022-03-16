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Российская пропаганда запустила очередной фейк, чтобы дискредитировать военных ВСУ

Фото: российские пропагандисты запустили новый фейк (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Российская пропаганда продолжает запускать фейки о ВСУ. На известном российском ресурсе "РИА-Новости" появилась сенсационная новость о том, что "Народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По данным пропагандистов, военные ВСУ якобы нанесут удары по Дому Правительства, радиотелецентру и военкомату в Донецке.

"И все выглядело бы правдоподобно, если бы оккупанты добавили немного "мозгов" к этому фейку. В демонстрируемом ими фото якобы с компьютера украинских военных слово "об'єкти" написано с русским "э", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пропаганды действий Российской Федерации. В частности, запрещено оправдывать российскую агрессию и представлять ее как "гражданскую войну".

Мы также писали о том, что жителей Киева просят не предоставлять личные данные подозрительным лицам, которые якобы предлагают свою помощь.

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