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Киевлян просят не предоставлять личные данные подозрительным лицам, которые якобы предлагают помощь

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Киев, Вторник 15 марта 2022 17:53
Киевлян просят не предоставлять личные данные подозрительным лицам, которые якобы предлагают помощь В Киеве просят не предоставлять подозрительным лицам свои данные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве зафиксировали случаи, когда неизвестные лица под видом благотворительной организации собирают паспортные и контактные данные жителей города. Поэтому Киевский городской совет призывает быть бдительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В частности, благотворительные организации, сотрудничающие с городскими властями, не занимаются сбором данных. Также всю необходимую информацию они получают от органов социальной защиты.

Кроме того, органы соцзащиты могут уточнять данные тех лиц, которые уже во время войны оказались в сложном положении. Однако это делается исключительно, чтобы определить соответствующую категорию для оказания помощи.

Что делать, если требуют личные данные:

  • Просите показать уставную документацию благотворительных организаций, которые они якобы представляют;
  • Сообщайте о таких фактах в полицию.

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