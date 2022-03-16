Російська пропаганда запустила черговий фейк, щоб дискредитувати військових ЗСУ

Російська пропаганда продовжує запускати фейки про ЗСУ. На відомому російському ресурсі "РИА-Новости" з'явилася сенсаційна новина про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів в Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

"І все виглядало б правдоподібно, якби окупанти додали трохи "мізків" до цього фейку. У демонстрованому ними фото нібито з комп'ютера українських військових слово "об'єкти" написано з російським "э", - йдеться в повідомленні.

За даними пропагандистів, військові ЗСУ нібито завдадуть ударів по Будинку Уряду, радіотелецентру і військкомату в Донецьку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону пропаганди дій Російської Федерації. Зокрема, заборонено виправдовувати російську агресію і представляти її як "громадянську війну".

Ми також писали про те, що жителів Києва просять не надавати особисті дані підозрілим особам, які нібито пропонують свою допомогу.

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