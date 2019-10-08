Россиянина осудили на 5 лет за подготовку теракта в Запорожье

Октябрьский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет россиянину, который готовил мощный теракт в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что уроженец РФ был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР" и прошел подготовку в учебном центре боевиков из взрывотехнического дела.

"Для выполнения теракта наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти полтора килограмма пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе", - говорится, в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв. Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины вывела на подконтрольную украинской власти территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине.

По данным следствия, он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. По решению суда он освобожден от уголовной ответственности.

Также РБК-Украина сообщало, что Киевский районный суд Харькова вынес приговор Марине Ковтун, которую обвиняли в организации теракта в пабе "Стена" в июне 2014 года.