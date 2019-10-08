Росіянина засудили на 5 років за підготовку теракту в Запоріжжі

Жовтневий районний суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років росіянину, який готував потужний теракт у Запоріжжі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що уродженець РФ був завербований представниками так званого "МГБ ДНР" і пройшов підготовку в навчальному центрі бойовиків з вибухотехнічної справи.

"Для його виконання найманець прибув до Запоріжжя із підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм потужністю майже півтора кілограма пластиду. Він планував встановити та підірвати його у густонаселеному районі обласного центру. За задумом кураторів вибух мав призвести до чисельних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка недалеко від місця запланованого теракту відразу після спроби ініціювати вибух. Зловмисник повністю визнав вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну української влади територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні.

За даними слідства, він не брав безпосередньої участі в бойових діях і не вчинив інших тяжких злочинів. Також він надав слідству докази збройної агресії РФ в Україні. За рішенням суду він звільнений від кримінальної відповідальності.

Також РБК-Україна повідомляло, що Київський районний суд Харкова виніс вирок Марині Ковтун, яку звинувачували в організації теракту в пабі "Стіна" в червні 2014 року.