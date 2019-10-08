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Боевики на Донбассе за сутки 27 раз нарушили перемирие

Новости » Происшествия    08.10.2019 - 07:38
Боевики на Донбассе за сутки 27 раз нарушили перемирие
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Российские наемники продолжают применять запрещенное минскими соглашениями оружие

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 7 октября, обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, гранатометов и стрелкового оружия, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что, нарушая Минские соглашения, противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 13 обстрелов: дважды возле Чермалыка, около Песков, неподалеку Опытного, четыре раза вблизи Водяного, неподалеку Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Пищевика и Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было совершено 14 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Новолуганского, около Гладосового и Хутора Вольный, по два раза неподалеку Новгородского и в районе Золотого, дважды вблизи Крымского, Луганского и Попасной.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - вблизи Луганского и Светлодарска.

Напомним, во время разведения войск в Золотом безопасность и общественный порядок обеспечивают дополнительные силы полиции.

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