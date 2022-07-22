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Россияне закроют Мариуполь на выходные: в чем причина

Фото: россияне закроют Мариуполь на выходные (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты запретят въезд и выезд из Мариуполя на все выходные из-за усиления фильтрационных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия", - написал он.

Андрющенко отметил, что причиной таких действий стала "плохая ночь" для оккупантов в Бердянске, где они потеряли определенное количество военных.

"Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блок-посты. Помогайте друг другу", - добавил советник мэра.

Напомним, отныне оккупационные войска в Мариуполе проводят эксгумацию тел погибших только за деньги.

Как сообщалось ранее, из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжают до сотни жителей.

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Мариуполь