Из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжают до ста жителей, - советник мэра
Жители временно оккупированного Мариуполя продолжают самостоятельно выезжать из города. Ежедневно его покидают от 50 до 100 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.
Андрющенко опубликовал видео с безлюдного пляжа в Мариуполе. В мирное время жители города часто отдыхали там, тем более в выходной день.
"Как ни пытаются оккупанты "дорисовать" цифры, но людей в городе становится меньше. Ежедневно от 50 до 100 человек выезжает в Запорожье", - отметил советник мэра.
В то же время оккупанты утверждают, что в Мариуполе якобы остаются до 220 тысяч жителей.
Напомним, что оккупанты планируют использовать порт Мариуполя в военных целях и превращают его в транспортных хаб.
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