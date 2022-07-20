Теперь только за деньги. Оккупанты полностью остановили эксгумацию в Мариуполе

Российские оккупационные войска полностью остановили эксгумацию тел погибших в Мариуполе. Теперь ее делают только за деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

Андрющенко отметил, что стихийные кладбища в городе продолжают расти.

"Эксгумация полностью остановлена. Теперь не стесняясь оккупанты прямо говорят, что эксгумация только за деньги. Все решение проблем мариупольцев мрази превращают в бизнес", - рассказал он.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе оккупанты проводят эксгумацию погибших жителей и предлагают родным провести захоронение в пгт Ялта за сумасшедшие деньги.

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