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Росіяни закриють Маріуполь на вихідні: в чому причина

Фото: росіяни закриють Маріуполь на вихідні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти заборонять в’їзд та виїзд з Маріуполя на всі вихідні через посилення фільтраційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи", - написав він.

Андрющенко зазначив, що причиною таких дія стала "погана ніч" для окупантів в Бердянську, де вони втратили певну кількість військових.

"Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистить телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блок-пости. Допомагайте один одному", - додав радника мера.

Нагадаємо, відтепер окупаційні війська в Маріуполі проводять ексгумацію тіл загиблих лише за гроші.

Як повідомлялося раніше, з Маріуполя до Запоріжжя щодня виїжджають до сотні жителів.

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Маріуполь