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Россияне выпустили 140 мин и снарядов по Сумской области: есть пострадавшие

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Сумская область, Пятница 26 августа 2022 22:54
Россияне выпустили 140 мин и снарядов по Сумской области: есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне выпустили 140 мин и снарядов по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты выпустили около 140 мин и снарядов по Сумской области в пятницу, 26 августа. Атакам подверглись пять общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Захватчики обстреляли территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а такую Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.

Четверо людей в Белопольской общине получили травмы. На данный момент они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Шалыгинскую, Середино-Будскую, Хотинскую, Белопольскую, Великописаревскую общины Сумской области. В результате атак сгорел дом, повреждения получили хозяйственные постройки.

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Сумская область
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