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Оккупанты выпустили более 100 боеприпасов по Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

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Четверг 25 августа 2022 23:18
Оккупанты выпустили более 100 боеприпасов по Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты выпустили более 100 боеприпасов по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 25 августа выпустили по территории Сумской области более 100 различных боеприпасов. К счастью, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Глава областной военной администрации отметил, что под огнем врага были территории:

  • Шалыгинской и Середино-Будской громад Шосткинского района;
  • Хотинской и Белопольской громад Сумского района;
  • Великописаревской громады Ахтырского района.

По словам Живицкого, в Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и уничтожено заготовленное сено.

Он также проинформировал, что на территории Шосткинского района российские оккупанты использовали зажигательные боеприпасы.

"Обошлось без пострадавших среди гражданского населения", - добавил глава ОВА.

Напомним, россияне 25 августа обстреляли Николаев ракетами С-300.

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