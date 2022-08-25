Оккупанты выпустили более 100 боеприпасов по Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Оккупанты выпустили более 100 боеприпасов по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Российские оккупанты 25 августа выпустили по территории Сумской области более 100 различных боеприпасов. К счастью, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Глава областной военной администрации отметил, что под огнем врага были территории: Шалыгинской и Середино-Будской громад Шосткинского района;

Хотинской и Белопольской громад Сумского района;

Великописаревской громады Ахтырского района. По словам Живицкого, в Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и уничтожено заготовленное сено. Он также проинформировал, что на территории Шосткинского района российские оккупанты использовали зажигательные боеприпасы. "Обошлось без пострадавших среди гражданского населения", - добавил глава ОВА.