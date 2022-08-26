Росіяни випустили 140 мін і снарядів по Сумській області: є постраждалі

Ілюстративне фото: росіяни випустили 140 мін і снарядів по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)

Російські окупанти випустили близько 140 мін та снарядів по Сумській області у п'ятницю, 26 серпня. Атак зазнали п'ять громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Загарбники обстріляли території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району, а такую Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району. Четверо людей у Білопільській громаді отримали травми. На даний момент вони знаходяться під наглядом лікарів.