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Росіяни випустили 140 мін і снарядів по Сумській області: є постраждалі

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Сумська область, П'ятниця 26 серпня 2022 22:54
Росіяни випустили 140 мін і снарядів по Сумській області: є постраждалі Ілюстративне фото: росіяни випустили 140 мін і снарядів по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти випустили близько 140 мін та снарядів по Сумській області у п'ятницю, 26 серпня. Атак зазнали п'ять громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Загарбники обстріляли території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району, а такую Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.

Четверо людей у Білопільській громаді отримали травми. На даний момент вони знаходяться під наглядом лікарів.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Шалигинську, Середино-Будську, Хотінську, Білопільську, Великописарівську громади Сумської області. Внаслідок атак згорів будинок, пошкоджень зазнали господарські споруди.

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