Россияне укрепляют оборону в Харьковской области, - Генштаб
Российские военные усиливают оборону оккупированных районов в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Харьковском направлении враг вел активную оборону, основные усилия сосредоточил на содержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от города Харькова", - сказано в сообщении Генштаба.
При этом отмечается, что оккупанты проводят инженерно-фортификационное оборудование позиций. При этом россияне заминировали подступы к захваченным районам Харьковской области.
Напомним, ранее стало известно, что на Лиманском направлении враг не прекращает штурмовать украинские позиции и населенные пункты. Во время одного из таких наступлений противник понес значительные потери в живой силе и технике.
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