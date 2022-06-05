Росіяни зміцнюють оборону у Харківській області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від міста Харкова", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що окупанти проводять інженерно-фортифікаційне обладнання позицій. При цьому росіяни замінували підступи до захоплених районів Харківської області.