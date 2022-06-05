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Росіяни зміцнюють оборону у Харківській області, - Генштаб

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Неділя 05 червня 2022 19:10
Росіяни зміцнюють оборону у Харківській області, - Генштаб Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові посилюють оборону окупованих районів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від міста Харкова", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що окупанти проводять інженерно-фортифікаційне обладнання позицій. При цьому росіяни замінували підступи до захоплених районів Харківської області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Лиманському напрямку ворог не припиняє штурмувати українські позиції та населені пункти. Під час одного з таких наступів супротивник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

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