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Россияне ударили по центру Харькова, одно здание разрушено, - мэр

Иллюстративное фото: россияне ударили по центру Харькова, одно здание разрушен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанти нанеслы два ракетных удара по Харькову в воскресенье, 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет", - написал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что "прилет" был в Киевском районе Харькова. По его словам, трехэтажное здание в центре частично разрушено.

"Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно - попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители", - написал он.

Напомним, сегодня в Харькове прогремела серия взрывов.

28 августа оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области из РСЗО. Погибла мирная жительница города.

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Харьков