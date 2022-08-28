Россияне ударили по центру Харькова, одно здание разрушено, - мэр

Российские оккупанти нанеслы два ракетных удара по Харькову в воскресенье, 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Игоря Терехова .

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет", - написал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что "прилет" был в Киевском районе Харькова. По его словам, трехэтажное здание в центре частично разрушено.

"Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно - попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители", - написал он.