Фото: в Харькове прогремели взрывы во время тревоги (Getty Images)

В Харькове прогремела серия взрывов в воскресенье, 28 августа. Есть "прилеты" по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу главы Харьковского облсовета Наталью Попову.

"Удары по Харькову. Возможно центр города. Всем в укрытия!"- написала она. Местные СМИ пишут о двух "прилетах" по Харькову. Кроме того, очевидцы сообщают о запуске ракеты со стороны российского Белгорода.