В Харькове прогремели взрывы во время тревоги
Фото: в Харькове прогремели взрывы во время тревоги (Getty Images)
В Харькове прогремела серия взрывов в воскресенье, 28 августа. Есть "прилеты" по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу главы Харьковского облсовета Наталью Попову.
"Удары по Харькову. Возможно центр города. Всем в укрытия!"- написала она.
Местные СМИ пишут о двух "прилетах" по Харькову.
Кроме того, очевидцы сообщают о запуске ракеты со стороны российского Белгорода.
Напомним, вчера россияне обстреляли Золочев Харьковской области из РСЗО. Погибла мирная жительница города.
Кроме того, в результате ночного обстрела города было повреждено историческое здание и школу.
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