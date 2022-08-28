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В Харькове прогремели взрывы во время тревоги

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Харьков, Воскресенье 28 августа 2022 20:27
В Харькове прогремели взрывы во время тревоги Фото: в Харькове прогремели взрывы во время тревоги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове прогремела серия взрывов в воскресенье, 28 августа. Есть "прилеты" по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу главы Харьковского облсовета Наталью Попову.

"Удары по Харькову. Возможно центр города. Всем в укрытия!"- написала она.

Местные СМИ пишут о двух "прилетах" по Харькову.

Кроме того, очевидцы сообщают о запуске ракеты со стороны российского Белгорода.

Напомним, вчера россияне обстреляли Золочев Харьковской области из РСЗО. Погибла мирная жительница города.

Кроме того, в результате ночного обстрела города было повреждено историческое здание и школу.

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