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Росіяни вдарили по центру Харкова, одну будівлю зруйновано, - мер

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по центру Харкова, одна будівля зруйнована (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали два ракетних удари по Харкову в неділю, 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ігоря Терехова.

"Два ракетних удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована. Про жертви на даний момент інформації немає", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові прогриміла серія вибухів.

28 серпня окупанти обстріляли Золочів Харківської області з РСЗВ. Загинула мирна мешканка міста.

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Харків