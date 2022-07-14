Россияне ударили по Днепропетровской области: были "прилеты" возле Никополя

Российские войска ударили по Днепропетровской области 14 июля. Зафиксированы "прилеты" вблизи Никополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал он.
Напомним, оккупанты дважды за ночь 13 июля обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. Ударам поддались Красногригорьевская и Мировская общины.
12 июля россияне обстреляли Зеленодольск Криворожского района Днепропетровской области из ствольной артиллерии и "Ураганов".