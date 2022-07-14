UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по Днепропетровской области: были "прилеты" возле Никополя

Иллюстративное фото: россияне ударили по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска ударили по Днепропетровской области 14 июля. Зафиксированы "прилеты" вблизи Никополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Прилеты у Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - написал он.

Напомним, оккупанты дважды за ночь 13 июля обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. Ударам поддались Красногригорьевская и Мировская общины.

12 июля россияне обстреляли Зеленодольск Криворожского района Днепропетровской области из ствольной артиллерии и "Ураганов".

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область