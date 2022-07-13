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Оккупанты ударили по Днепропетровской области: шесть тысяч человек лишились электричества

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Днепр, Среда 13 июля 2022 08:11
Оккупанты ударили по Днепропетровской области: шесть тысяч человек лишились электричества Фото: оккупанты ударили по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. Под удар попали две громады – Красногригорьевская и Мировская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Красногригорьевке ракеты повредили линию электропередач, без света остались Красногригорьевка и два села, примерно 6 000 абонентов. В Мировской громаде повреждено заведение социальной инфраструктуры. Предварительно во время обстрелов люди не пострадали.

Ночью ВСУ сбили в районе Никополя еще один беспилотник. Таким образом, за ночь удалось уничтожить два вражеских БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили из реактивной артиллерии по Никопольскому району. В результате обстрела вспыхнул пожар на окраине Никополя.

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