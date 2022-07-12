Оккупанты ударили по Днепропетровской области из "Ураганов": горит поле
Фото: оккупанты ударили по Днепропетровской области из "Ураганов" (военТВ)
Российские военные обстреляли Зеленодольск Криворожского района Днепропетровской области из ствольной артиллерии и "Ураганов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.
Отмечается, что из-за попадания боеприпасов возник пожар - загорелось 3,5 га стерни.
По предварительно информации, люди не пострадали.
Сейчас спасатели проводят проверку, ищут опасные кассетные элементы.
Напомним, ночью 11 июля оккупанты обстреляли из РСЗО Криворожский район. В результате удара разрушены дома и пострадал домашний скот.
Кроме этого, 9 июля, россияне обстреляли Кривой Рог с "Торнадо-С". Вследствие чего погибли два человека.
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