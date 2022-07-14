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Росіяни вдарили по Дніпропетровській області: були "прильоти" біля Нікополя

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська вдарили по Дніпропетровській області 14 липня. Зафіксовані "прильоти" поблизу Нікополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись. Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - написав він.

Нагадаємо, окупанти двічі за ніч 13 липня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ударів зазнали Червоногригорівська і Мирівська громади.

12 липня росіяни обстріляли Зеленодольськ Криворізького району Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та "Ураганів".

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Дніпропетровська область