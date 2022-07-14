Росіяни вдарили по Дніпропетровській області: були "прильоти" біля Нікополя

Російські війська вдарили по Дніпропетровській області 14 липня. Зафіксовані "прильоти" поблизу Нікополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись. Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - написав він.
Нагадаємо, окупанти двічі за ніч 13 липня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ударів зазнали Червоногригорівська і Мирівська громади.
12 липня росіяни обстріляли Зеленодольськ Криворізького району Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та "Ураганів".