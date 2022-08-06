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Росіяни стали першими у світі, хто використовує АЕС для терору, - Зеленський

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Київ, Субота 06 серпня 2022 23:24
Росіяни стали першими у світі, хто використовує АЕС для терору, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська стали першими в світі, що використовують для терору атомну станцію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Президент констатував серйозне загострення навколо ЗАЕС.

"Російські терористи стали першими у світі, що використовують для терору атомну станцію, найбільшу в Європі. Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях проти Росії за створення такої глобальної загрози", - заявив він.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором і закликав ввести санкції проти "Росатому".

ЄС також засудив обстріли ЗАЕС і закликав Росію пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

МАГАТЕ заявило, що вчорашній обстріл росіянами АЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.

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Володимир Зеленський
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