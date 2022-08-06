В ЕС осудили провокации России на ЗАЭС и призвали пропустить экспертов МАГАТЭ

Европейский союз осудил обстрелы российскими солдатами Запорожской АЭС. Россию призывают пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.