Россияне собираются снова форсировать Северский Донец

Российские оккупанты пытаются оцепить украинских военных возле Лисичанска и Северодонецка. К тому же враг не оставляет попыток форсировать реку Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Управления стратегических коммуникаций.

"С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов", - добавляют военные.

В управлении отмечают, что враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу.

"Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага - оцепление наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что противник попытается перейти Северский Донец на участке Дроновка - Белогоровка.

Напомним, российская армия предпринимала несколько попыток форсировать Северский Донец, но каждый раз попадала под артиллерийский огонь ВСУ. Так, 13 мая, украинские десантники разрушили понтонные переправы и уничтожили более 70 единиц техники противника.

Отметим, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что после нескольких неудачных попыток российские войска боятся форсировать Северский Донец.

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