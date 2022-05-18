Оккупанты не решаются форсировать Северский Донец, - глава Луганской ОВА
В Луганской области российские военные отказываются идти в Белогоровку и форсировать Северский Донец, потому что боятся умереть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно. Иностранные СМИ передают, что Путин лично разрабатывает план, как это можно сделать. Сами воины отказываются идти в Белогоровку, зная, что их там ждет только смерть. ВСУ делают все возможное, чтобы россияне не смогли пройти реку, создать плацдарм для наступления и отрезать нас от "дороги жизни", - сказалГайдай.
Он также отметил, что российские войска сосредоточились исключительно на Луганской области, это сейчас форпост, сдерживающий российское нашествие. При этом сведений о подготовке оккупантами "референдума" нет.
Напомним, в иностранных СМИ написали, что Путин определяет передвижение войск РФ на Донбассе на уровне бригадного генерала
Мы также писали о том, что сейчас 10% территории Луганской области подконтрольны Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.